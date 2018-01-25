Родионов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1969
Дата смерти25.01.2018
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Родионова елена Владимировна
Смерть
25.01.2018