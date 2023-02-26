Феодосия Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти21.09.1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Лукьян
Рождение ребёнка
11.06.1885
Сын: Тихон Ильин
Отец ребёнка: Илья (Архипов)
Рождение ребёнка
22.07.1887
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Илья (Архипов)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Григорий Ильин
Отец ребёнка: Илья (Архипов)
Рождение ребёнка
16.11.1890
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Илья (Архипов)
Рождение ребёнка
08.02.1892
Дочь: Федора Ильина
Отец ребёнка: Илья (Архипов)
Рождение ребёнка
24.01.1895
Сын: Григорий Ильин
Отец ребёнка: Илья (Архипов)
Рождение ребёнка
10.02.1898
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья (Архипов)
Бракосочетание
04.07.1899
Муж: Денис Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1901
Сын: Михаил Денисов
Отец ребёнка: Денис Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья (Архипов)
Смерть
21.09.1901
Причина смерти: от родов