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Феодосия Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

21.09.1901

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.
1860 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1885

Сын: Тихон Ильин

Отец ребёнка: Илья (Архипов)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1887

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Илья (Архипов)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Григорий Ильин

Отец ребёнка: Илья (Архипов)

Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Илья (Архипов)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1892

Дочь: Федора Ильина

Отец ребёнка: Илья (Архипов)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1895

Сын: Григорий Ильин

Отец ребёнка: Илья (Архипов)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1898

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья (Архипов)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.07.1899

Муж: Денис Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1901

Сын: Михаил Денисов

Отец ребёнка: Денис Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья (Архипов)

Смерть
21.09.1901
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
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