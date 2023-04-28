Денис Никифоров
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Никифор Галактионов
Мать: Мария Фёдорова
Бракосочетание
04.07.1899
Жена: Феодосия Елисеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1901
Сын: Михаил Денисов
Мать ребёнка: Феодосия Елисеева
Бракосочетание
20.01.1902
Жена: Екатерина Егорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1903
Сын: Михаил Денисов
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно