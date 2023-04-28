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Денис Никифоров

Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Никифор Галактионов

Мать: Мария Фёдорова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.07.1899

Жена: Феодосия Елисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1901

Сын: Михаил Денисов

Мать ребёнка: Феодосия Елисеева

Бракосочетание
20.01.1902

Жена: Екатерина Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1903

Сын: Михаил Денисов

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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