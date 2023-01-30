Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1849 ст.
год венчания по исповедкам
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Суконщикова) Павла Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Суконщикова) Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Павлович
Смерть
Неизвестно