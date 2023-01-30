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Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1849 ст.

Муж: Суконщиков Дмитрий Павлович

год венчания по исповедкам
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Суконщикова) Павла Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Суконщикова) Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно

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