Суконщиков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщиков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

09.01.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1888 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.06.1889 ст.

Сын: Суконщиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Сын: Суконщиков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1893 ст.

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1894 ст.

Сын: Суконщиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1896 ст.

Сын: Суконщиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.04.1900 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.

Сын: Суконщиков Павел Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.

Сын: Суконщиков Мертворожденный Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1905 ст.

Сын: Суконщиков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Смерть
09.01.1906 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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