Суконщиков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 ст.
Дата смерти09.01.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Сын: Суконщиков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Сын: Суконщиков Стефан Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Сын: Суконщиков Николай Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Сын: Суконщиков Василий Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Сын: Суконщиков Павел Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Сын: Суконщиков Мертворожденный Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна
Сын: Суконщиков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Екатерина Алексеевна