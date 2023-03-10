Речкин (Честноков?) Марфа Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРечкин (Честноков?) Марфа Парамоновна

Речкин (Честноков?) Марфа Парамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Речкин Лука Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
17.09.1905

Сын: Речкин Сергей Лукич

Отец ребёнка: Речкин Лука Анисимович

МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.