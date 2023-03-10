Речкин Сергей Лукич
Место рожденияЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Дата рождения17.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1905
Отец: Речкин Лука Анисимович
Мать: Речкин Марфа Парамоновна
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
МК п.Январцевский, 1905
Крещение
01.10.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
сын урядника
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно