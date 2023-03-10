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Речкин Сергей Лукич

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Место рождения

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан

Дата рождения

17.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1905

Отец: Речкин Лука Анисимович

Мать: Речкин Марфа Парамоновна

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
МК п.Январцевский, 1905
Крещение
01.10.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
сын урядника
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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