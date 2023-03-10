Речкин Лука Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкин Лука Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Речкин (Честноков?) Марфа Парамоновна

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
17.09.1905

Сын: Речкин Сергей Лукич

Мать ребёнка: Речкин (Честноков?) Марфа Парамоновна

МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

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