Журавлева (Дитенкова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1916
Дата смертиОколо 2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1916
ЦГАМО,Территориальный отдел по Волоколамскому г.о. ф 431.оп. 1.,д 84.л 294,об.295. Отмечала день рождения 8 марта.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2005
Москва, город федерального значения Москва
Ушла из дома и пропала.Деменция.