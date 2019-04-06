Журавлева (Дитенкова) Александра Васильевна 06.04.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлева (Дитенкова) Александра Васильевна

Место рождения

Большое Никольское, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.04.1916

Дата смерти

Около 2005

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1916

Отец: Дитенков (Ключкин) Василий Дмитриевич

Мать: Дитенкова (Парфенова) Агриппина Порфеновна

Большое Никольское, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГАМО,Территориальный отдел по Волоколамскому г.о. ф 431.оп. 1.,д 84.л 294,об.295. Отмечала день рождения 8 марта.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Сергей Михайлович

Смерть
Около 2005
Москва, город федерального значения Москва
Ушла из дома и пропала.Деменция.

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