Ефросинья Александровна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1851 ст.
Муж: Павел Федорович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Павел Федорович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Павел Федорович
Смерть
Неизвестно