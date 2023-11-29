Ефросинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросинья Александровна

Ефросинья Александровна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
12.02.1851 ст.

Муж: Павел Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Павел Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Павел Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.