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Павел Федорович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Федор Николаевич

Мать: Анна Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.02.1851 ст.

Жена: Ефросинья Александровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Ефросинья Александровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Ефросинья Александровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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