Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Федор Николаевич
Мать: Анна Петровна
Бракосочетание
12.02.1851 ст.
Жена: Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Ефросинья Александровна
Смерть
Неизвестно