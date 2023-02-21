Обресков Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1821
Сын: Обресков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Обрескова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1829
Дочь: Жуссино Де Турдонне Татьяна Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно