Обресков Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обресков Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1821

Сын: Обресков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Обрескова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1829

Дочь: Жуссино Де Турдонне Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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