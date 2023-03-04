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Мамаев Михаил Логинов

Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1889

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мамаев Логин Семёнович

Мать: Мамаева Матрона Лаврентиева

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Параскева Сильвестрова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1886

Дочь: (Мамаева) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Сильвестрова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.04.1889

Сын: Мамаев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Сильвестрова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1889

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