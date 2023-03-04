Мамаев Михаил Логинов
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1886
Дочь: (Мамаева) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Сильвестрова
Рождение ребёнка
28.04.1889
Сын: Мамаев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Сильвестрова
Смерть
После 1889