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Мамаева Матрона Лаврентиева

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Место рождения

д. Мамаевская

Дата рождения

1835

Дата смерти

14.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мамаевская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
28.01.1851

Муж: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1852

Дочь: Екатерина Логинова

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.01.1856

Сын: Мамаев Афанасий Логинов

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мамаев Михаил Логинов

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.05.1857

Дочь: Мамаева Феодосия Логинова

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.01.1859

Сын: Мамаев Григорий Логинов

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.02.1861

Дочь: Мамаева Евдокия Логинова

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.02.1862 ст.

Сын: Мамаев Василий Логинов

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.07.1863

Сын: Мамаев Илья Логинов

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.10.1864

Сын: Мамаев Павел Логинов

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Попова Елена Логинова

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Клабукова Мария Логинова

Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.07.1892
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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