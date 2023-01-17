Мамаева Матрона Лаврентиева
Место рожденияд. Мамаевская
Дата рождения1835
Дата смерти14.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мамаевская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
28.01.1851
Рождение ребёнка
17.11.1852
Дочь: Екатерина Логинова
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
13.01.1856
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
27.05.1857
Дочь: Мамаева Феодосия Логинова
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
15.01.1859
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
19.02.1861
Дочь: Мамаева Евдокия Логинова
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
14.02.1862 ст.
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
09.07.1863
Сын: Мамаев Илья Логинов
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
29.10.1864
Сын: Мамаев Павел Логинов
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Попова Елена Логинова
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Клабукова Мария Логинова
Отец ребёнка: Мамаев Логин Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1892