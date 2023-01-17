Мамаев Григорий Логинов
Место рождения
Дата рождения15.01.1859
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1859
Бракосочетание
25.05.1886
Жена: Мамаева Ольга Евфимова
Рождение ребёнка
08.11.1887
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мамаев Григорьевич
Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова
Рождение ребёнка
06.12.1889
Сын: Мамаев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова
Рождение ребёнка
03.04.1892
Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова
Рождение ребёнка
11.07.1895
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Мамаева Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Мамаева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917