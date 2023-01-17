Мамаев Григорий Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Григорий Логинов

Мамаев Григорий Логинов

avatar

Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

15.01.1859

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1859

Отец: Мамаев Логин Семёнович

Мать: Мамаева Матрона Лаврентиева

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.05.1886

Жена: Мамаева Ольга Евфимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.11.1887

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мамаев Григорьевич

Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.12.1889

Сын: Мамаев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Мамаев Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1895

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Мамаева Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Мамаева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Мамаева Ольга Евфимова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close