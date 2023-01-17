Мамаева (Попова) Ольга Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Попова) Ольга Евфимова

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Место рождения

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.05.1886

Муж: Мамаев Григорий Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.11.1887

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мамаев Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.12.1889

Сын: Мамаев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Мамаев Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1895

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Мамаева Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Мамаева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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