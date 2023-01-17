Мамаева (Попова) Ольга Евфимова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1886
Рождение ребёнка
08.11.1887
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мамаев Григорьевич
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов
Рождение ребёнка
06.12.1889
Сын: Мамаев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов
Рождение ребёнка
03.04.1892
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов
Рождение ребёнка
11.07.1895
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Мамаева Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Мамаева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Логинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917