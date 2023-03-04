Мамаева Параскева Сильвестрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1886
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Логинов
Рождение ребёнка
28.04.1889
Сын: Мамаев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно