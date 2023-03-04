Мамаева Параскева Сильвестрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Параскева Сильвестрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1886

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.04.1889

Сын: Мамаев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Михаил Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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