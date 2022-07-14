Настасья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Константин Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кирилл Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1873
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: от простуды

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