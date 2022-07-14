Настасья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Константин Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кирилл Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Смерть
1873
Причина смерти: от простуды