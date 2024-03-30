Кряжов Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКряжов Иван Филиппович

Кряжов Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1895

Дата смерти

16.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1895

Отец: Кряжов Филипп Васильевич

Мать: Кряжова (--) Варвара Петровна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
16.11.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]

Мы используем куки для улучшения работы сайта.