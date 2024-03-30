Кряжов Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1895
Дата смерти16.11.1902
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
16.11.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]