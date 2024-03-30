Кряжова (--) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжова (--) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжов Филипп Васильевич

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кряжов Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Кряжов Филипп Васильевич

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.08.1895

Сын: Кряжов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Кряжов Филипп Васильевич

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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