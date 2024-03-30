Кряжов Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти12.02.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кряжов Николай Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кряжов Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Кряжова (--) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кряжов Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1895
Мать ребёнка: Кряжова (--) Варвара Петровна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
12.02.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]