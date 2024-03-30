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Кряжов Филипп Васильевич

Место рождения

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

12.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряжова (--) Варвара Петровна

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кряжов Николай Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кряжов Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Кряжова (--) Варвара Петровна

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кряжов Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.08.1895

Сын: Кряжов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Кряжова (--) Варвара Петровна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
12.02.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]

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