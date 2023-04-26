Тихонова (Пашинская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Пашинская) Ольга Васильевна

Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1981

Отец: Пашинский Василий Акендинович

Мать: Пашинская - Гужова Татьяна Федоровна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Алексей Викторович

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.07.2002

Дочь: Тихоновa Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Викторович

Рождение ребёнка
30.06.2008

Дочь: Тихонов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Викторович

Рождение ребёнка
26.04.2018

Дочь: Тихонова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Викторович

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