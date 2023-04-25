Тихонов Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения26.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1979
Отец: Тихонов Виктор
Мать: Тихонова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова (Пашинская) Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.2002
Дочь: Тихоновa Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова (Пашинская) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
30.06.2008
Дочь: Тихонов Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Тихонова (Пашинская) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.2018
Дочь: Тихонова Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова (Пашинская) Ольга Васильевна