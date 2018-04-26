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Тихонова Таисия Алексеевна
Тихонова Таисия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.2018
Пол
Женский
Отец
Тихонов Алексей Викторович
1979 г.р.
Мать
Тихонова (Пашинская) Ольга Васильевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
26.04.2018
Отец:
Тихонов Алексей Викторович
Мать:
Тихонова Ольга Васильевна
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