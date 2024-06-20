Анисия Лаврентьева 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисия Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Фома Митрофанов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Красилова Феодора Фомина

Отец ребёнка: Красилов Фома Митрофанов

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1839

Сын: Фома

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Минодора

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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