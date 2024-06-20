Анисия Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Красилова Феодора Фомина
Отец ребёнка: Красилов Фома Митрофанов
Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фома
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Минодора
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно