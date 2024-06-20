Красилов Фома Митрофанов 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красилов Фома Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Красилников Митрофан Яковлевич

Мать: Матрона Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Лаврентьева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Красилова Феодора Фомина

Мать ребёнка: Анисия Лаврентьева

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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