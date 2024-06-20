Красилов Фома Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Красилников Митрофан Яковлевич
Мать: Матрона Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Лаврентьева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Красилова Феодора Фомина
Мать ребёнка: Анисия Лаврентьева
Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно