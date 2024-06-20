Матрона Леонтьева 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Леонтьева

Матрона Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилников Митрофан Яковлевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Красилов Фома Митрофанов

Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Красилов Яков Митрофанов

Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Красилова Александра Митрофанова

Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Красилова Акулина Митрофанова

Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Красилов Лаврентей Митрофанов

Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Красилов Степан Митрофанов

Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Красилова Наталия Митрофанова

Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Красилова Мария Митрофанова

Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
1843

Мы используем куки для улучшения работы сайта.