Матрона Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Красилова Александра Митрофанова
Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Красилова Акулина Митрофанова
Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Красилов Лаврентей Митрофанов
Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Красилов Степан Митрофанов
Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Красилова Наталия Митрофанова
Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Красилова Мария Митрофанова
Отец ребёнка: Красилников Митрофан Яковлевич
Смерть
1843