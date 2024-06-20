Красилов Яков Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Красилников Митрофан Яковлевич
Мать: Матрона Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Сидорова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Марья Сидорова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Красилова Марья Яковлева
Мать ребёнка: Марья Сидорова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Красилов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Марья Сидорова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Красилова Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Марья Сидорова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Красилова Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Марья Сидорова
Смерть
Неизвестно