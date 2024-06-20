Красилов Яков Митрофанов 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красилов Яков Митрофанов

Место рождения

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Красилников Митрофан Яковлевич

Мать: Матрона Леонтьева

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Сидорова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Красилов Фома Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Сидорова

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Красилова Марья Яковлева

Мать ребёнка: Марья Сидорова

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Красилов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Сидорова

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Красилова Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Марья Сидорова

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Красилова Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Марья Сидорова

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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