Марья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Красилова Марья Яковлева
Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Красилов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Красилова Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Красилова Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов
Смерть
Неизвестно