Марья Сидорова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Яков Митрофанов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Красилов Фома Яковлевич

Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Красилова Марья Яковлева

Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Красилов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Красилова Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Красилова Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Красилов Яков Митрофанов

Шатаиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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