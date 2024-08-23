Гапшина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти08.01.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 04.11.1857
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1859
Сын: Гапшин Иван Павлович
Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1861
Сын: Гапшин Иван Павлович
Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1862
Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1872
Дочь: Климушкина (Гапшина) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1874
Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич
Смерть
08.01.1896