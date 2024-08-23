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Гапшина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

08.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 04.11.1857

Муж: Гапшин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1859

Сын: Гапшин Иван Павлович

Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
24.04.1861

Сын: Гапшин Иван Павлович

Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1862

Сын: Гапшин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1872

Дочь: Климушкина (Гапшина) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1874

Сын: Гапшин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Гапшин Павел Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.01.1896
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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