Климушкина (Гапшина) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения18.01.1872
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гапшин Павел Андреевич
Мать: Гапшина Надежда Ивановна
Дочь: (Климушкина) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Константин Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Дочь: (Климушкина) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Евстафий Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Дочь: (Климушкина) Софья Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Дочь: (Климушкина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Дочь: (Климушкина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич