Климушкина (Гапшина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Гапшина) Татьяна Павловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1872

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1872

Отец: Гапшин Павел Андреевич

Мать: Гапшина Надежда Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1889

Муж: Климушкин Пётр Георгиевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: (Климушкина) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1893

Сын: Климушкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1894

Сын: Климушкин Константин Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1896

Дочь: (Климушкина) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Климушкин Евстафий Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Климушкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1902

Дочь: (Климушкина) Софья Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1904

Сын: Климушкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Климушкин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: (Климушкина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1910

Дочь: (Климушкина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Климушкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923

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