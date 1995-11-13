Климушкин Афанасий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушкин Афанасий Петрович

Климушкин Афанасий Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.01.1907

Дата смерти

13.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907

Отец: Климушкин Пётр Георгиевич

Мать: Климушкина Татьяна Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.01.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Яков Дмитриевич Максимов, Анна Андреевна Жесткова (Гапшина)
Бракосочетание
После 1923

Жена: Климушкина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
05.01.1929

Сын: Климушкин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.04.1931

Сын: Климушкин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1938

Дочь: Чернышева Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Климушкина Агафья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 22.07.1941
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Посёлок Сергунин, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Смерть
13.11.1995
Тольятти, Тольятти, Самарская область
в метрике отметка о выдаче справки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close