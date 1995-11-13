Климушкин Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.01.1907
Дата смерти13.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1907
Крещение
29.01.1907
Восприемники: Яков Дмитриевич Максимов, Анна Андреевна Жесткова (Гапшина)
Бракосочетание
После 1923
Рождение ребёнка
05.01.1929
Сын: Климушкин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.04.1931
Сын: Климушкин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.04.1938
Дочь: Чернышева Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Климушкина Агафья Васильевна
Военная служба
С 22.07.1941
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Посёлок Сергунин, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Смерть
13.11.1995
Тольятти, Тольятти, Самарская область
в метрике отметка о выдаче справки