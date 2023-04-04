Ганецкий Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганецкий Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганецкий Николай Степанович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганецкая (воронина) Вера Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
русский офицер, доброволец англо-бурской войны, в которой участвовал на стороне буров[1]. Заказчик современного здания Сандуновских бань.
Смерть
1904
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