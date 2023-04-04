Ганецкий Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ганецкий Николай Степанович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русский офицер, доброволец англо-бурской войны, в которой участвовал на стороне буров[1]. Заказчик современного здания Сандуновских бань.
Смерть
1904