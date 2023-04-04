Ганецкая (Воронина) (Фирсанова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганецкая (Воронина) (Фирсанова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Фирсанова Иван Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганецкий Алексей Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Воронин Владимир П.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Воронин Владимир П.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Владимир П.

Смерть
1934
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