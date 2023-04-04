Ганецкая (Воронина) (Фирсанова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1934
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Фирсанова Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Воронин Владимир П.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Воронин Владимир П.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Владимир П.
Смерть
1934