Анастасия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Демьяновна

Анастасия Демьяновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

23.09.1877

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1877

Отец: Демьян Гаврилович

Мать: Марфа Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Мореница, Поникольская волость, Бельский уезд
Крещение
1877
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Никита Макарович

Рождение ребёнка
18.11.1898

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Никита Макарович

Мореница, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1903

Дочь: Анисья Никитична

Отец ребёнка: Никита Макарович

Мореница, Поникольская волость, Бельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.