Анастасия Демьяновна
Место рождения
Дата рождения23.09.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1877
Отец: Демьян Гаврилович
Мать: Марфа Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1877
Бракосочетание
28.01.1898
Муж: Никита Макарович
Рождение ребёнка
18.11.1898
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Никита Макарович
Рождение ребёнка
27.12.1903
Дочь: Анисья Никитична
Отец ребёнка: Никита Макарович