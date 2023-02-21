Задорожная Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1800

Сын: Задорожный Никифор Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красногоровка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Задорожный Никита Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красногоровка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1834
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