Задорожная Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1800
Сын: Задорожный Никифор Романович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1809
Сын: Задорожный Никита Романович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1834