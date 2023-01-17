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Задорожный Никита Романович

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Место рождения

Красногоровка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Задорожный Роман Алексеевич

Мать: Задорожная Агафья

Красногоровка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Задорожный Сергей Никитич

Мать ребёнка: Задорожная Феодосья

Пасюковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Задорожная Милания Никитична

Мать ребёнка: Задорожная Феодосья

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Задорожная Феодосья Никитична

Мать ребёнка: Задорожная Феодосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Феодосья

Смерть
Неизвестно
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