Задорожный Никита Романович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Задорожный Роман Алексеевич
Мать: Задорожная Агафья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Задорожный Сергей Никитич
Мать ребёнка: Задорожная Феодосья
Пасюковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Задорожная Милания Никитична
Мать ребёнка: Задорожная Феодосья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Задорожная Феодосья Никитична
Мать ребёнка: Задорожная Феодосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задорожная Феодосья
Смерть
Неизвестно