Татьяна Дмитриева Около 1720 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Гаврилов

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Данила Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ракитино, Рузский, Московская область

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