Татьяна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Гаврилов
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Сын: Данила Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Смерть
Неизвестно