Тимофей Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.
Отец: Гаврила Прокофьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дмитриева
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Сын: Данила Тимофеев
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Смерть
Неизвестно