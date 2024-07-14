Тимофей Гаврилов Около 1723 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофей Гаврилов

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: Гаврила Прокофьев

Мать: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дмитриева

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Данила Тимофеев

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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