Кирилкова Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кирилкова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Кирилков Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кирилкова Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Кирилков Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кирилков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кирилков Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кирилков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кирилков Алексей Максимович
Смерть
После 1885