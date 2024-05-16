Кирилкова Александра Семеновна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКирилкова Александра Семеновна

Кирилкова Александра Семеновна

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1844

Муж: Кирилков Алексей Максимович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кирилкова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Кирилков Алексей Максимович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кирилкова Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Кирилков Алексей Максимович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кирилков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кирилков Алексей Максимович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Кирилков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кирилков Алексей Максимович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.