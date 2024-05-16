Кирилков Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кирилкова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Кирилкова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кирилкова Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Кирилкова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кирилков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Кирилкова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кирилков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Кирилкова Александра Семеновна
Смерть
После 1885