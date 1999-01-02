Акимова (Бадулина) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Бадулина) Зоя Николаевна

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Место рождения

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.01.1936

Дата смерти

02.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936

Отец: Бадулин Николай Васильевич

Мать: Бадулина Аграфена Егоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1962

Сын: Акимов Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Акимов Леонид Максимович

Рождение ребёнка
11.06.1965

Дочь: Марьина Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Акимов Леонид Максимович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Акимов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Акимов Леонид Максимович

Рождение ребёнка
20.08.1978

Дочь: Акимова Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Акимов Леонид Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Леонид Максимович

Смерть
02.01.1999
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