Акимова (Бадулина) Зоя Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1936
Дата смерти02.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936
Рождение ребёнка
08.11.1962
Сын: Акимов Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Акимов Леонид Максимович
Рождение ребёнка
11.06.1965
Дочь: Марьина Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Акимов Леонид Максимович
Рождение ребёнка
1976
Сын: Акимов Николай Леонидович
Отец ребёнка: Акимов Леонид Максимович
Рождение ребёнка
20.08.1978
Дочь: Акимова Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Акимов Леонид Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1999