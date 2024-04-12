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Бадулин Николай Васильевич

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Место рождения

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

09.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бадулин Василий Григорьевич

Мать: Бадулина Татьяна Исаевна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бадулина Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бадулин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.07.1933

Дочь: Нечунаева Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.01.1936

Дочь: Акимова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1938

Сын: Бадулин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадулин Родион Николаевич

Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадулина Аграфена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадулина Ульяна

Смерть
09.04.1943
Алексеевка, Износковский муниципальный район, Калужская область
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