Бадулин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти09.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бадулина Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бадулин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
16.07.1933
Дочь: Нечунаева Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
02.01.1936
Дочь: Акимова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
18.07.1938
Сын: Бадулин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадулин Родион Николаевич
Мать ребёнка: Бадулина Аграфена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадулина Ульяна
Смерть
09.04.1943
Алексеевка, Износковский муниципальный район, Калужская область