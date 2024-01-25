Бадулина (Крынина) Аграфена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадулина (Крынина) Аграфена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Крынин Егор ?Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бадулина Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бадулин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.07.1933

Дочь: Нечунаева Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.01.1936

Дочь: Акимова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1938

Сын: Бадулин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадулин Родион Николаевич

Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадулин Николай Васильевич

Смерть
1971
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