Бадулина (Крынина) Аграфена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1971
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Крынин Егор ?Ефимович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бадулина Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бадулин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1933
Дочь: Нечунаева Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1936
Дочь: Акимова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1938
Сын: Бадулин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадулин Родион Николаевич
Отец ребёнка: Бадулин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971