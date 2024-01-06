Марьина (Акимова) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьина (Акимова) Светлана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1965

Отец: Акимов Леонид Максимович

Мать: Акимова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1989

Сын: Марьин Роман

Отец ребёнка: Марьин неизв

Рождение ребёнка
04.10.1992

Дочь: Марьина Ксения

Отец ребёнка: Марьин неизв

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородай Александр Романович

Отец ребёнка: Бородай Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородай Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьин неизв

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