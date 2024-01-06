Марьина (Акимова) Светлана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1965
Отец: Акимов Леонид Максимович
Мать: Акимова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1989
Сын: Марьин Роман
Отец ребёнка: Марьин неизв
Рождение ребёнка
04.10.1992
Дочь: Марьина Ксения
Отец ребёнка: Марьин неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородай Александр Романович
Отец ребёнка: Бородай Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородай Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марьин неизв