Степанида Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Маремьяна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
ГАСО, 24-25-330-42об
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
ГАСО, рев1834 6л
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
ГАСО, рев1834 5об
Рождение ребёнка
1820
Сын: Евдоким Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
ГАСО, рев1834 5об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильевич
ГАСО, 24-25-330-43л
Смерть
Неизвестно