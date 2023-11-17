Степанида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Маремьяна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42об
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 6л
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5об
Рождение ребёнка
1820

Сын: Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Смерть
Неизвестно
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