Захар Варфоломеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Варфоломей Тимофеевич
Мать: Матрона Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Матрона Захаровна
Мать ребёнка: Ефимья Алексеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Александр Захарович
Мать ребёнка: Ефимья Алексеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Алексеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Смерть
Неизвестно