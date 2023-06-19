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Захар Варфоломеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Варфоломей Тимофеевич

Мать: Матрона Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Матрона Захаровна

Мать ребёнка: Ефимья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Александр Захарович

Мать ребёнка: Ефимья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Смерть
Неизвестно