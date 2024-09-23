Гуннардоттир Хильда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Якобссон Гуннар
Образование
1976
Поступает в университет на специальность дизайн интерьеров
Вступление в партию
1976
Вступила в партию зеленых
Образование
1980
Закончила университет
Работа или профессия
1981
Работает в магазине мебели, собирая идеальные сочетания
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1982
Муж: скрыто настройками приватности
Путешествие
1982
Поездка в Стокгольм
Ранение
1983
Ломает две руки
Работа или профессия
1984
Уходит с работы
Бракосочетание
1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
1989
Получает образование в сфере инженерии
Образование
1993
Доктор инженерии
Работа или профессия
1995
Идет на работу. Проектирует тоннели
Развод
1999
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан