Гуннардоттир Хильда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуннардоттир Хильда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Якобссон Гуннар

Мать: Яковлева Марина Михайловна

Образование
1976
Поступает в университет на специальность дизайн интерьеров
Вступление в партию
1976
Вступила в партию зеленых
Образование
1980
Закончила университет
Работа или профессия
1981
Работает в магазине мебели, собирая идеальные сочетания
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1982

Муж: скрыто настройками приватности

Путешествие
1982
Поездка в Стокгольм
Ранение
1983
Ломает две руки
Работа или профессия
1984
Уходит с работы
Бракосочетание
1984

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
1989
Получает образование в сфере инженерии
Образование
1993
Доктор инженерии
Работа или профессия
1995
Идет на работу. Проектирует тоннели
Развод
1999

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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