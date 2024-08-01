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Яковлева Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Яковлев Михаил

Мать: (Тухкина) Vasilisa

Эмиграция
1942
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Гуннардоттир Хильда

Отец ребёнка: Якобссон Гуннар

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якобссон Гуннар

Бракосочетание
1963

Муж: Якобссон Гуннар

Смерть
2004

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