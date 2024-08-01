Яковлева Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Яковлев Михаил
Мать: (Тухкина) Vasilisa
Эмиграция
1942
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Гуннардоттир Хильда
Отец ребёнка: Якобссон Гуннар
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якобссон Гуннар
Бракосочетание
1963
Муж: Якобссон Гуннар
Смерть
2004