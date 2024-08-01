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Якобссон Гуннар

Место рождения

Исафьордюр

Дата рождения

1931

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Хенриксон Якоб

Мать: Тригвардоттир Ханна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Гуннардоттир Хильда

Мать ребёнка: Яковлева Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Марина Михайловна

Бракосочетание
1963

Жена: Яковлева Марина Михайловна

Смерть
2005

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