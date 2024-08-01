Якобссон Гуннар
Место рожденияИсафьордюр
Дата рождения1931
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Хенриксон Якоб
Мать: Тригвардоттир Ханна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Гуннардоттир Хильда
Мать ребёнка: Яковлева Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Марина Михайловна
Бракосочетание
1963
Смерть
2005